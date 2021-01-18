«Полиэф» заплатит более трех миллионов рублей за гибель 500 кг рыбы в реке Башкирии

Напомним, информация о массовой гибели рыбы в реке Изяк поступила в СМИ 26 июля. Местные жители сообщили, что река приняла болотно-зеленый цвет с едким запахом. Из-за экологической катастрофы погибло около 500 килограмм рыбы, а также была загрязнена почва хлоридами, сульфатами, нитратами и цинком.