«Полиэф» заплатит более трех миллионов рублей за гибель 500 кг рыбы в реке Башкирии

Как сообщает издание, иск подало республиканское управление Роспотребнадзора. Они просили взыскать с предприятия около семи миллионов рублей, однако суд удовлетворил их требование лишь частично.
Напомним, информация о массовой гибели рыбы в реке Изяк поступила в СМИ 26 июля. Местные жители сообщили, что река приняла болотно-зеленый цвет с едким запахом. Из-за экологической катастрофы погибло около 500 килограмм рыбы, а также была загрязнена почва хлоридами, сульфатами, нитратами и цинком.
Тогда в надзорном органе установили, что на предприятии допустили разлив ливневых и сточных вод, в результате чего произошло загрязнение реки и прилагающего к предприятию лесного участка химическими веществами.