«Полиэф» заплатит более трех миллионов рублей за гибель 500 кг рыбы в реке Башкирии

«Полиэф» заплатит более трех миллионов рублей за гибель 500 кг рыбы в реке Башкирии

Вчера, 19:19ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Арбитражный суд Башкирии оценил ущерб экологии и природе, которое нанесло предприятие «Полиэф», в 3,5 миллиона рублей. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Уфа».

Как сообщает издание, иск подало республиканское управление Роспотребнадзора. Они просили взыскать с предприятия около семи миллионов рублей, однако суд удовлетворил их требование лишь частично.

Напомним, информация о массовой гибели рыбы в реке Изяк поступила в СМИ 26 июля. Местные жители сообщили, что река приняла болотно-зеленый цвет с едким запахом. Из-за экологической катастрофы погибло около 500 килограмм рыбы, а также была загрязнена почва хлоридами, сульфатами, нитратами и цинком.

Тогда в надзорном органе установили, что на предприятии допустили разлив ливневых и сточных вод, в результате чего произошло загрязнение реки и прилагающего к предприятию лесного участка химическими веществами.

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