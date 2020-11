В Башкирии произошла утечка с очистных сооружений комбината «Полиэф»

Представители комбината «Полиэф» из Башкирии пояснили, что речь идет о локальном разливе очищенной воды.

Video: Сергей Жуков vk.com Сегодня, 18 ноября, в соцсетях появилось тревожное сообщение о том, что в Благовещенском районе Башкирии была замечена утечка некоего вещества в районе комбината «Полиэф». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил член регионального Совета по правам человека, депутат Сергей Жуков. Это сообщение взбудоражило подписчиков Сергея Жукова, поскольку у многих в памяти еще свежи воспоминания о прошлогодней утечке с «Полиэфа», из-за которой в местной реке Изяк погибла вся рыба. Ликвидация последствий потребовала немало средств, ею занимались специалисты «Полиэфа». Ущерб от той экологической катастрофы был оценен в 9 млн рублей. В Башкирии построили три котлована-накопителя для ликвидации аварии на «Полиэфе» Mkset обратился за комментарием к представителям комбината «Полиэф» и выяснил следующее. Ориентировочно в 13:00 на подстанции Благовещенской БашРЭС произошло аварийное отключение. Насосные станции-1,2 запитаны от Благовещенска. На насосных станциях-1,2 остановились насосы, вследствие чего произошел локальный разлив очищенной воды. Стоки перекрыты. Все обстоятельства выясняются, сообщил представитель комбината Александлр Красноперов. Отметим, что сегодняшнее видео вскоре было удалено автором. Как пояснил Сергей Жуков, он принял решение убрать видеоролик, когда убедился, что утечка с очистных сооружений не представляет реальной опасности.

