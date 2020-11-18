В Башкирии произошла утечка с очистных сооружений комбината «Полиэф»

Сегодня, 18 ноября, в соцсетях появилось тревожное сообщение о том, что в Благовещенском районе Башкирии была замечена утечка некоего вещества в районе комбината «Полиэф». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил член регионального Совета по правам человека, депутат Сергей Жуков.