На комбинате «Полиэф» в Башкирии сменился руководитель

Сегодня, 18 марта, стало известно, что на комбинате «Полиэф» произошла смена руководства. Об этом сообщил и в пресс-службе предприятия, уточнив, что речь идет о плановой кадровой ротации на предприятиях корпорации «Сибур», в структуру которой входит «Полиэф».

Михаил Юрин, который руководил предприятием с апреля 2019 года, перешел на работу в Москву, в корпоративный центр компании «Сибур».

Новым директором стал Евгений Семенько, который имеет тесные связи с Уфой, поскольку учился в УГНТУ и участвовал в пуске ключевых производств «Полиэфа» в 2005, 2008 и 2014 годах. Ранее он занимал должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии входящего в СИБУР предприятия «СибурТюменьГаз».

С этим назначением экологи связывают определенные надежды, поскольку в последние полгода в республике произошла череда громких экологических скандалов с участием «Полиэфа».

Напомним, конец прошлого лета и начало осени были омрачены для уфимцев шокирующей новостью о гибели рыбы в реке Изяк из-за попадания в нее вредных веществ с комбината «Полиэф». Михаилу Юрину пришлось признать, что стоки завода попали в реку через ливневую канализацию, минуя очистные сооружения.

Как сообщили в пресс-службе компании, восстановительные работы на участке запасного резервуара полностью завершены. Данный резервуар демонтирован, местность очищена. Реализованные мероприятия позволили минимизировать воздействие нештатной ситуации на окружающую среду. На период восстановительных работ был организован контроль состояния воды в ручье Казмышла и реке Изяк — за время проведения отборов анализы оставались в рамках нормативных показателей.

— Ведется разработка проектной и рабочей документации по строительству новых запасных резервуаров для сточных вод. Реконструкция запасных резервуаров, предполагающая демонтаж ранее возведенного сооружения и строительство новых, должна гарантировать исключение возможности повторения ситуаций, подобных происшествию, и включена в ряд приоритетных проектов предприятия в 2020 году, — пояснили представители предприятия. — Более того, в настоящее время специалисты «Полиэф» приступили к разработке проекта модернизации комплекса очистных сооружений предприятия. Предполагается, в том числе, установка солнечной электростанции на территории предприятия, что еще более снизит нагрузку на окружающую среду. В настоящее время экологи предприятия ведут ежедневный отбор проб воды и грунта на территории предприятия и прилегающей территории — превышений нормативных показателей не обнаружено