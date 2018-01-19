В Башкирии пенсионерка достучалась до чиновников топором

Госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству взял под свой контроль дорогу около села Соколовское Благовещенского района Башкирии. Этому способствовало скандальный видеосюжет о том, как пенсионерка Раиса Яппарова топором делала насечки на дороге и посыпала ее песком.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, дорогу, на которой делала насечки баба Рая, наконец-то стали очищать грейдерами. А чиновники из госкомитета пообещали пенсионерке, что будут держать ситуацию на особом контроле. Сама баба Рая намерена рассказать чиновникам и о других дорожных проблемах и говорит, что ради этого готова освоить азы видеосъемки и научиться пользоваться интернетом. В начале января сюжет о бабе Рае, делающей топором насечки на дороге, облетел все федеральные телеканалы.