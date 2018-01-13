Про дороги в Башкирии поспорили в эфире телеканала Россия 1

Федеральных журналистов тронула история про бабу Раю из Благовещенского района, которая топором делает насечки на дороге и посыпает проезжую часть песком.

Федеральные СМИ вновь заинтересовались проблемами Башкирии. Сюжет о бабе Рае из села Соколовское Благовещенского района, которая посыпает песком дорогу к своему населенному пункту, показали в передаче «60 минут по горячим следам» 12 января. Раиса Яппарова рассказывает, что жителям села приходится самим принимать меры для борьбы с гололедом, так как у местной администрации на это нет времени.

- Уж который год сами обсыпаем. Мы же богом забытые, чертом забытые. Администрации не надо, сельсовету не надо. Дорожники отдыхают. А посмотрите-ка вокруг, что делается, - говорит Раиса Яппарова. – Так хоть немного помогаем, иногда зарубочки топором делаем, и все сцепление будет.

По словам Раисы Яппаровой, дороги до их села дорожные службы чистили в декабре, затем длительное время про эту необходимость все забыли. А вспомнили лишь 10 января.

- Буквально два дня, три дня … с мертвой точки, похоже, сдвинулись. Прошли грейдера. А сегодня и вчера песком посыпают, - сказала Раиса Яппарова.

- Совпадение? Не думаю, - усомнился ведущий ток-шоу Евгений Попов.

- Как мы знаем, 10 км почистили сельчане вместе, предотвратили, я думаю, множество аварий. Ну вообще это не дело, конечно. Местные власти, чем занимаются, не понятно куда смотрят, - сказал Евгений Попов.

Гости телепередачи пришли к выводу, что подобные проблемы могут возникают из-за неэффективного местного самоуправления.

- Бабушка посыпает не федеральную трассу. Значит, вопрос не касается расходования федеральных денег. Он касается того, как местные чиновники работают, как работает губернатор, муниципалитет. И вообще есть ли там какое-то самоуправление, как таковое?, - сказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташев. – Это проблема местного самоуправления, расходования средств, использования техники на местном уровне.

- Там была ключевая фраза, что местному начальнику это нафиг не нужно. А почему? А потому, что за последние годы система местного самоуправления в нашей стране практически разрушена. Почему? Потому что, тот начальник, который должен там отвечать за эту тему, его не избирает эта бабушка, а его назначает конкурсная комиссия, - считает секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович. – Проблема России сегодня – это не ядерные технологии, это не местное самоуправление. Проблема России – это местное самоуправление.

- На таких бабулях наша земля русская держится, - заключил член комитета ГД РФ по контролю и регламенту Дмитрий Белик. – Это региональные бюджеты и муниципальные бюджеты. Проблема. На самом деле, в конкретных чиновниках, которые не видят и не хотят доходить до таких вещей, как в гололед посыпать песком.