Журналистка из Уфы поздравила маму с днем рождения на пресс-конференции с Путиным

Накануне президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, на которую съехались журналисты со всех регионов. Башкирия не стала исключением, нашу республику представляли более 5 журналистов.

Сотрудница телеканала «Вся Уфа» Наталья Ярина попала в объектив с табличкой в руках, а которой было написано «Мамулечка, с днем рождения! Я тебя люблю!». Девушка рассказала Mkset, почему решила поздравить маму таким необычным способом. — Я взяла много табличек. В основном по теме поддержки городских телеканалов, которым не просто в условиях общего перехода ТВ на «цифру». Таблички с названием нашего города. Заранее распечатала и с поздравлением маме. Я обычно всегда стараюсь поздравлять её лично. Делаю сюрпризы. Но тут даты пресс-конференции и дня рождения совпали, поэтому решила, что поздравить через эфир федерального канала тоже не плохо, — рассказывает Наталья Ярина. По словам журналистки, табличку с поздравлением она подняла лишь к концу мероприятия, когда поняла, что вряд ли ей удастся задать вопрос президенту России, да и все предыдущие карточки не сработали. — В эфире мама не видела, ей уже потом прислали фото экранов. Но она рада, хоть и скромничает, что не надо было. И я рада, признается девушка. Вспоминая о прошедшей прямой линии с Путиным, Наталья Ярина рассказывает, что все прошло спокойно и непривычно, без штурма дверей зала, как это бывает обычно в Москве. Тем не менее у нее, как у журналиста, остался осадок неудовлетворенности. — Все-таки каждый участник надеется, что в этот раз ему обязательно повезёт, подытожила девушка.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter