Журналистка из Уфы поздравила маму с днем рождения на пресс-конференции с Путиным

— Я взяла много табличек. В основном по теме поддержки городских телеканалов, которым не просто в условиях общего перехода ТВ на «цифру». Таблички с названием нашего города. Заранее распечатала и с поздравлением маме. Я обычно всегда стараюсь поздравлять её лично. Делаю сюрпризы. Но тут даты пресс-конференции и дня рождения совпали, поэтому решила, что поздравить через эфир федерального канала тоже не плохо, — рассказывает Наталья Ярина.