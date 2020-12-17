Обращения к Путину, спасение котёнка и планы врио мэра. Итоги дня в Башкирии

Сегодня прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Жители Башкирии обратились к главе государства со своими проблемами. Mkset сделал подборку видеообращений.
Назначенный вчера на должность врио мэра Уфы Сергей Греков поделился планами на будущее, а также рассказал, почему он решил оставить бизнес и стать главой администрации города.
Немного милости. Спасатели из Уфы вытащили застрявшего котенка, который три дня просидел в диване. Малыш был жив, но сильно обезвожен.
Источник издания сообщил, что увольнение главврача поликлиники № 46 в Уфе Любови Зуевой связано с её подозрительными решениями при закупке медоборудования на девять миллионов рублей. Рассказываем, что же там произошло.
Журналист Mkset пообщался с геологом Владимиром Камаловым об особенностях застройки Уфы.