Обращения к Путину, спасение котёнка и планы врио мэра. Итоги дня в Башкирии

Обращения к Путину, спасение котёнка и планы врио мэра. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:51ОбществоАнна КононоваPhoto: Kremlin.ru
Главные новости Уфы и Башкирии 17 декабря.

Сегодня прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Жители Башкирии обратились к главе государства со своими проблемами. Mkset сделал подборку видеообращений.

Кстати, на пресс-конференции зачитали обращение жительница Кумертау. Девушка рассказала, что за ноябрь–декабрь не получила выплаты на 9-месячного ребёнка. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации и министерство семьи, труда и соцзащиты сделало это.

Назначенный вчера на должность врио мэра Уфы Сергей Греков поделился планами на будущее, а также рассказал, почему он решил оставить бизнес и стать главой администрации города.

Немного милости. Спасатели из Уфы вытащили застрявшего котенка, который три дня просидел в диване. Малыш был жив, но сильно обезвожен.

Источник издания сообщил, что увольнение главврача поликлиники № 46 в Уфе Любови Зуевой связано с её подозрительными решениями при закупке медоборудования на девять миллионов рублей. Рассказываем, что же там произошло.

Журналист Mkset пообщался с геологом Владимиром Камаловым об особенностях застройки Уфы.

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