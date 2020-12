На сегодняшней пресс-конференции президента России в колл-центр поступило обращение от жительницы Башкирии по поводу детских выплат, которая заявила, что не знает куда обратиться.

Владимир Путин в свою очередь отметил положительные качества главы республики Радия Хабирова. Я уверен, что в Башкортостане достаточно молодой и активный руководитель, эффективный человек, но сбои возможны, сказал президент. Напомним, сегодня проходит ежегодная пресс-конференция с Путиным, правда, в этом году она организована в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Related news: Жительница Башкирии попросила Путина разобраться с детскими выплатами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter