Хабиров поручил разобраться с системой соцвыплат после обращения из Башкирии к Путину

Напомним, Альгиза Туктарова из Кумертау сообщила, что не получала выплаты на своего 9-месячного ребенка в ноябре–декабре, а эти средства для нее — спасение. Владимир Путин ответил, что необходимо наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты. Президент России также отметил, что главой Башкирии является молодой и активный руководитель, однако всё-таки возможны сбои.