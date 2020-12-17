Хабиров поручил разобраться с системой соцвыплат после обращения из Башкирии к Путину

Хабиров поручил разобраться с системой соцвыплат после обращения из Башкирии к Путину

Вчера, 17:49ОбществоАнна КононоваPhoto: со страницы Хабирова
Глава Башкирии радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе с поддержкой жителей в период пандемии коронавируса. Данные меры приняты после обращения местной жительницы Альгизы Туктаровой к президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции.

Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объёме, сказал Хабиров.

Напомним, Альгиза Туктарова из Кумертау сообщила, что не получала выплаты на своего 9-месячного ребенка в ноябре–декабре, а эти средства для нее — спасение. Владимир Путин ответил, что необходимо наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты. Президент России также отметил, что главой Башкирии является молодой и активный руководитель, однако всё-таки возможны сбои.

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