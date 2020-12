Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам 12-летней Ангелины Мустафиной, которая пропала сегодня, 18 декабря. Обход по городу добровольцы начнут с микрорайона Сипайлово, говорится в сообщении.

— Вышла из школы и пропала, сообщают волонтеры. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза зеленые. Была одета в бежевую куртку до колен, темно-синие сапоги, темно-бежевую шапку. Если вы знаете о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 02.

