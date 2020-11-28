В Башкирии нашли подозреваемого в убийстве пропавшей женщины из Белебеевского района

В Башкирии нашли подозреваемого в убийстве пропавшей женщины из Белебеевского района

Вчера, 22:07ПроисшествияАнтон СеливерстовPhoto: Пресс-служба СУ СК РФ по РБ
Следователи установили подозреваемого в убийстве жительницы Белебеевского района, которую до 24 ноября считали пропавшей без вести, сообщил СУ СК России по Башкирии. Им оказался бывший сожитель погибшей.

Напомним, 20 ноября житель Белебеевского района заявил об исчезновенией 42-летней матери, которая уехала на машине из села Абзаково и перестала выходить на связь. 24-го числа её авто нашли в челябинском городе Верхнеуральск — со следами крови, и, что оказалось важным, без чехлов для сидений. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», восстановили маршрут перемещения машины и вышли на подозреваемого — 41-летнего экс-сожителя покойной.

По версии следствия, 19 ноября пара отправилась на машине в Челябинскую область, в Магнитогорске заявязалась ссора из-за ревности и мужчина зарезал женщину, а после спрятал труп, выбросил испачканные чехлы, перевёз авто в Верхнеуральск и скрылся. Как рассказали следователи, подозреваемый уже признался в содеянном, труп обнаружен.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу на время судебного разбирательства.

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