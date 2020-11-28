В Башкирии нашли подозреваемого в убийстве пропавшей женщины из Белебеевского района

Напомним, 20 ноября житель Белебеевского района заявил об исчезновенией 42-летней матери, которая уехала на машине из села Абзаково и перестала выходить на связь. 24-го числа её авто нашли в челябинском городе Верхнеуральск — со следами крови, и, что оказалось важным, без чехлов для сидений. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», восстановили маршрут перемещения машины и вышли на подозреваемого — 41-летнего экс-сожителя покойной.