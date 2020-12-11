В Уфе ищут брата и сестру, которые пропали без вести после школы

В Уфе ищут брата и сестру, которые пропали без вести после школы

Вчера, 09:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: Лиза Алерт Башкортостан
В Уфе накануне вечером начали искать двоих подростков. Без вести пропали 14-летний Юсуф и 12-летняя Нурия Климовы. Брат и сестра не вернулись домой после школы. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По сообщению волонтеров, подросткам требуется медицинская помощь. Они могут находиться в любом районе Уфы.

Известно, что Юсуф ростом 152 см, среднего телосложения, волосы черные кудрявые, глаза темно-карие. Был одет в синий пуховик, синие джинсы, темно-синюю рубашку, черные кожаные сапоги, синюю шапку с помпоном.

Его сестренка Нурия ростом 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. В школу пошла в красном длинном пуховике, синих гамашах, светлой олимпийке, черном сарафане, серебристой водолазке, черных высоких сапогах, синей шапке с блестками.

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