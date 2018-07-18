В Башкирии погода постепенно начнет налаживаться

Завтра, 19 июля, по Башкирии и в Уфе в течение дня будет преимущественно пасмурная и почти безветреная погода. Днем и вечером возможен небольшой дождь.

Если с утра будет хотя бы небольшой ветерок со скоростью до двух метров в секунду, то ближе к ночи синоптики предсказали практически полный штиль.

Температура воздуха утром +18… +22 градуса. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а в сумерках опять чуть похолодает до +19 градусов.

В следующие дни дождей должно быть еще меньше.