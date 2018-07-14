В Башкирии сегодня ожидаются небольшие дожди и грозы

Сегодня, 14 июля, согласно данным Башгидромета прогнозируют теплую погоду, ветер северо-умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +23,+28°, в отдельных районах республики возможны грозы, ливни.

Такая же погода сохранится и в воскресенье. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12,+17°, днем +25,+30°.