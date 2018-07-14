В Башкирии сегодня ожидаются небольшие дожди и грозы

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Синоптики прогнозируют до +28 градусов тепла.
Сегодня, 14 июля, согласно данным Башгидромета прогнозируют теплую погоду, ветер северо-умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +23,+28°, в отдельных районах республики возможны грозы, ливни.
Такая же погода сохранится и в воскресенье. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12,+17°, днем +25,+30°.
По данным синоптиков, с выходных дней на территории республики будет распространяться область повышенного давления. На следующей неделе Башкирию ждет 35-градусная жара.
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