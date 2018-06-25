Жители Башкирии смогут наблюдать метеоритный дождь

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Пик потока Июньских Боотидов будет в середине текущей недели.
В ночь с 27 на 28 июня будет максимум метеорного потока Июньские Боотиды, которые действуют с 22 июня по 2 июля, сообщается на сайте Уфимского планетария.
Поток называется по созвездию Волопаса с радиантом потока - точкой, из которой и вылетают метеоры. По описанию наблюдателей, Июньские Боотиды медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета.
Как обычно, лучше всего метеоры будут видны за городом, где небо не засвечено уличным освещением.
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