Жители Башкирии смогут наблюдать метеоритный дождь

В ночь с 27 на 28 июня будет максимум метеорного потока Июньские Боотиды, которые действуют с 22 июня по 2 июля, сообщается на сайте Уфимского планетария.

Поток называется по созвездию Волопаса с радиантом потока - точкой, из которой и вылетают метеоры. По описанию наблюдателей, Июньские Боотиды медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета.