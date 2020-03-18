В Башкирии в детском садике нашли многочисленные нарушения

По данным ведомства, в Мечатлинском районе нарушено законодательство о контрактной системе.

Прокуроры установили, что в селе Большеустьикинское заключили государственный контракт на строительство детского сада на 140 мест. Контракт был заключен между «Управлением капитального строительства и подрядной организацией.

Сообщается, что объект капитального строительство сдали и ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, однако так и не поставили часть оборудования.