В Башкирии в детском садике нашли многочисленные нарушения
18 марта, 17:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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О результатах проверки отчитались в прокуратуре Башкирии.
По данным ведомства, в Мечатлинском районе нарушено законодательство о контрактной системе.
Прокуроры установили, что в селе Большеустьикинское заключили государственный контракт на строительство детского сада на 140 мест. Контракт был заключен между «Управлением капитального строительства и подрядной организацией.
Сообщается, что объект капитального строительство сдали и ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, однако так и не поставили часть оборудования.
По данному факту прокуратура района внесла в адрес руководства казенного учреждения представление об устранении выявленных нарушений, все требования прокурора в настоящий момент удовлетворены.
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