В 2020 году Минюст предложил поднять штрафы в 6 раз за превышение скорости. Если инициативу поддержат, то минимальный штраф может возрасти с 500 до 3 тыс. руб. Учитывая зарплату в регионах, пару раз нарушив ПДД, можно лишиться трети зарплаты. Подробности сообщает блог «Вскрытие покажет».

На дорожных штрафах ежегодно зарабатывают около 70 млрд рублей. Если задача государства — не взыскать с населения побольше денег, как в прошлом году заявил на заседании Горсовета президент РФ Владимир Путин, а принять превентивные меры по снижению аварийности на дорогах, то для чего так увеличивать взыскания?

Стоит подчеркнуть, что установленные на дорогах камеры видеофиксации нарушений ПДД далеко не во всех регионах принадлежат государству — как и штрафы, начисленные с их помощью, далеко не всегда остаются в бюджете. Например, в Тюменской области из порядка 200 установленных на дорогах камер около 150 принадлежат «Ростелекому». В прошлом году в Тюменской области выписали штрафов на 614 млн руб. Если эту сумму разделить на общее число камер в регионе, получается, что каждая камера ежедневно фиксирует нарушений примерно на 7 тыс. руб. Самый распространенный фоторадар «Крис-П» вместе с мобильным постом и блоком передачи данных стоит около 700 тысяч рублей. Таким образом, установка одной камеры окупается всего за три месяца. Какой процент получает «Ростелеком» от собранных штрафов ни в региональном МВД, ни в правительстве, ни в самой компании комментировать не стали. Разумеется, Тюменская область — не единственный подобный пример среди субъектов РФ.