В башкирском колледже выявлено финансовое нарушение в 41 млн рублей

В социальных сетях оказались результаты ревизии, проведенной Министерством образования РБ в Акъярском горном колледже им. Тасимова, расположенного в Хайбуллинском районе. Проверка коснулась финансовой отчетности периода с 1 декабря 2015 года по 21 января 2020 года. Ревизоры выяснили различные финансовые нарушения на общую сумму в размере 41 млн 344 тысяч рублей.

Перерасход средств

Согласно акту, в результате завышения численности обучающихся, за проверенный период допущен перерасход субсидии на выполнение государственного задания в сумме 34 млн рублей. По предоставлению среднего профессионального образования перерасход допущен в размере 32 млн рублей, в том числе:

в 2016 году — 2 млн;

в 2017 году — 7,8 млн;

в 2018 году — 22,9 млн.

Перерасход средств обнаружен также по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального, среднего профессионального образования. Общая сумма перерасхода — 1,3 млн рублей.

Куда пропали дипломы

Кроме того, ревизоры выяснили, что руководство колледжа в обход закона допускало зачисление одного и того же гражданина на разные специальности в бюджетные места.

Выборочная проверка выдачи дипломов показала, что часть дипломов о среднем образовании были заполнены с нарушениями. Более того, не велся учет по каждому из видов бланков строгой отчетности.

«При количественном подсчете бланков строгой отчетности при поступлении и выбытии согласно приходным накладным, книге движения бланков строгой отчетности в бухгалтерии, журналу выдаче дипломов учебной частью и сверкой с инвентаризационной описью выявлено:

— недостача обложек в количестве 75 штук, дипломов — 152 штук, в том числе с отличием — 10 штук;

— излишек вкладышей в количестве 2 штук, сведения о личности обладателя — 38 штук. Таким образом, фактическое количество неиспользованных бланков строгой отчетности должно составлять всего 747 штук», — говорится в акте. Куда делись эти бланки — в документе не уточняются.

Неэффективное использование и недостачи

Как отмечают проверяющие министерства, общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе ревизии, составила 41,3 млн рублей. В числе них неравномерное использование бюджетных средств, подлежащих возмещению в бюджет (37,8 млн), неравномерное использование средств от приносящей доход деятельности (1,5 млн), неэффективное использование бюджетных средств (2 млн), неэффективное использование средств от приносящей доход деятельности (13,4 тыс.).

Кроме того, выяснилось, что при установке хоккейной коробки колледж не использовал 94 тыс. рублей. А вот автобус, приобретенный за 249 тысяч рублей, куда-то исчез.

Руководство колледжа не возвращала своим студентам денежную компенсацию за приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в полном размере. Недоплата — 70,2 тыс. рублей.

Также колледж системно недополучал арендную плату. Общая сумма четыре года составила 318 тыс. рублей.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой новости по-разному. «Из — за таких махинаций руководства сегодня сотрудники колледжа работают на „голый оклад“. Уместный вопрос, зачем должны пострадать рядовые сотрудники колледжа?», — пишет известный активист района Буранбай Аскаров.

— Колледж превратился в кормушку родственников и односельчан в бытность бывшего директора. Они до сих пор работают на прежних блатных местах, — уверяет другой пользователь соцсети.

Руководитель колледжа Рустам Акбалин в беседе с корреспондентом Медиакорсети заявил, что «о таких заоблачных суммах речи нет, но нарушения действительно были выявлены». Подробности сообщать он не стал.

«Да, у нас была ревизия. О такой сумме речи не идет. Обращайтесь к министерству образования», - пояснил Рустам Акбалин.

В министерстве образования республики не предоставили редакции никакого комментария по этому вопросу.