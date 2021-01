Мэр Нефтекамска заявил, что не стоило менять систему платы за отопление в Башкирии

Мэр города Нефтекамск Ратмир Мавлиев в ходе брифинга, посвященного повышенным ценам за отопление, сообщил, что в их городе местные жители также жалуются на эту проблему. По его словам, только за время прямого эфира на телеканале БСТ он получил более 50 новых сообщений.

— Это говорит о том, что есть проблема. Но прежде всего проблема касается того, что изменились правила начислений. Эти правила наверняка не нужно было менять, но если уже поменяли, то, конечно, нужно было донести до всех потребителей то, что изменилось, – сказал он. По словам Ратмира Мавлиева, от жителей поступает очень много жалоб по поводу перетопа домов и квартир, когда батареи слишком горячие, как и вода из-под крана. В Нефтекамске для изучения этой проблемы была создана комиссия, которая замеряла данные показатели. Для того, чтобы решить проблему, нужно установить индивидуальные тепловые пункты. — В этой части очень много предстоит сделать. Например, в Нефтекамске 94% всего лишь установлены ИТП на теплоснабжение и 90% на водоснабжение. Это тот потенциал, который мы в ближайшее время должны разрешать, устанавливать приборы учета. В целом, чтобы уйти от вопроса с перетопом нужны большие деньги. Поэтому в этой части нужны инвестиции, нужно работать с энергосбережением, — отметил он.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter