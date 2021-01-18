Активист движения «Стоп БашРТС» задержан после митинга из-за цен за отопление

Активист движения «Стоп БашРТС» задержан после митинга из-за цен за отопление

Вчера, 15:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
В Уфе сегодня утром у Дома правительства во время оперативного совещания состоялся митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление. Активист движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин рассказал в своих соцсетях о том, что после схода граждан его задержали сотрудники полиции.

Помимо сообщения он прикрепил видеозапись, на которой сотрудник полиции просит активиста пройти в отдел для объяснения ситуации. На что активист отвечает, что он готов ответить на месте. После настоятельных просьб сотрудника правоохранительных органов Альберт Рахматуллин все же проходит в автобус с полицейскими.

Также телеграм-канал «КушТау on-line» сообщает, что активиста везут в отдел полиции №9. Издание Mkset запросило у пресс-службе МВД комментарий по этому поводу. В ведомстве комментировать ситуацию отказались.

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