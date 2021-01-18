Активист движения «Стоп БашРТС» задержан после митинга из-за цен за отопление

Помимо сообщения он прикрепил видеозапись, на которой сотрудник полиции просит активиста пройти в отдел для объяснения ситуации. На что активист отвечает, что он готов ответить на месте. После настоятельных просьб сотрудника правоохранительных органов Альберт Рахматуллин все же проходит в автобус с полицейскими.