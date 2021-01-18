«Не надо винить кого-то»: директор «БашРТС» о повышенных платах за отопление

«Не надо винить кого-то»: директор «БашРТС» о повышенных платах за отопление

Вчера, 20:17ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 18 января, в прямом эфире телеканала БСТ состоялся брифинг, посвященный повышенным платам за отопление. Генеральный директор «БашРТС» Тимофей Дубровский рассказал, почему возросла цена за отопление.

—Не надо винить кого-то. Произошло значительное похолодание. Изначально жителям была назначена сумма за 2020 год примерно равная как за все месяцы 2019. Все жители могут проверить это по своим платежкам, которые получали в течении двух лет, — отметил он.

На сегодняшний день в республике работает комиссия по выявлению причин повышения платы за отопление. Среди причин, по словам министра ЖКХ Бориса Беляева, резкое понижение температуры и ряд выявленных нарушений.

Тимофей Дубровский отметил, что если в ходе проверки будут подтверждена вина "БашРТС", будет проведен перерасчет.

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