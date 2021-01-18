БашРТС vs жители Башкирии. История конфликта

— Каждый год одно и тоже, — пишет в социальных сетях член Совета по правам человека, юрист в сфере ЖКХ Вадим Беляков, напоминая о своих прошлогодних словах. — Как я и предполагал, как только закончились праздники, жители пошли боем брать офисы БашРТС. Потому что где-то плата за отопление взлетела до небес, где-то за горячую воду берут дважды, где-то просто пишут непонятные объемы той же горячей воды. Я миллионный раз говорил и буду повторять — пока людям заранее не будут объяснять по изменениям в платежках, готовить их к этому, писать об этом и говорить на понятном языке — так и будет продолжаться это издевательство.