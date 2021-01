БашРТС vs жители Башкирии. История конфликта

Утро 18 января в Башкирии началось традиционно с еженедельного совещания главы республики с правительством. В это же время под окнами Белого дома начала собираться толпа уфимцев и активистов общественной организации «СТОП БашРТС». Ближе к концу оперативки правительства озлобленные горожане начнут штурмовать здание

На такой отчаянный шаг уфимцев подтолкнули очередные счета за отопление, разосланные горожанам в январе 2021 года. Сам конфликт между обществом и Башкирскими распределительными тепловыми сетями (БашРТС) начался еще в 2019 году, когда осенью того года вся республика перешла на новую схему оплаты за отопление. Если раньше жители Башкирии платили за отопление круглый год, то с осени 2019 года начислять за отопление стали только восемь месяцев в году — то есть, за фактическое потребление. Основным же камнем преткновения в этом переходе стал так называемый «перерасчет». Отметим, что существующая система устроена таким образом, что, оплачивая счета, например, в 2020 году, мы платим за потребление тепловой энергии 2019 года. Если прошлый год был теплым, то перерасчет делается в пользу потребителя, а если наоборот, то в пользу БашРТС. Учитывая оплату только в течение восьми месяцев, сумма перерасчета может оказаться внушительной. В компании заявляют о росте счетов на 28-35%, глава региона называл цифру 42%, однако в социальных сетях можно без труда найти сообщения горожан с фотографиями платежных квитанций, по которым видно о возросших до 70% суммах. При всем этом остро в Башкирии встала проблема и так называемых «перетопов». Многочисленные жалобы возникают по поводу уровня температуры, до которого «раскаляют» батареи в жилых домах так, что жильцам приходится открывать окна из-за жары. А значит деньги, которые потребители платят за сверхсильный нагрев батарей, уходят впустую. Несмотря на широкую общественную дискуссию, ситуация продолжает повторяться с приходом первых холодов. — Каждый год одно и тоже, — пишет в социальных сетях член Совета по правам человека, юрист в сфере ЖКХ Вадим Беляков, напоминая о своих прошлогодних словах. — Как я и предполагал, как только закончились праздники, жители пошли боем брать офисы БашРТС. Потому что где-то плата за отопление взлетела до небес, где-то за горячую воду берут дважды, где-то просто пишут непонятные объемы той же горячей воды. Я миллионный раз говорил и буду повторять — пока людям заранее не будут объяснять по изменениям в платежках, готовить их к этому, писать об этом и говорить на понятном языке — так и будет продолжаться это издевательство. В проблему был вынужден включиться глава республики Радий Хабиров, вновь в ручном режиме предложив свои варианты ее решения. Глава Башкирии поручил разобраться с платежами, на которые постоянно жалуются жители, и показать ему реальную картину ситуации. О намерении решить проблему с начислением «необоснованно высоких сумм за отопление» говорили в Госсобрании Башкирии и в Общественной палате республики. Если в Курултае Башкирии ограничились общими словами, то в Общественной палате виновными в сложившейся ситуации назвали управляющие компании, которые, возможно, не предоставляют данные приборов учета тепловой энергии в ресурсоснабжающие организации. Среди возможных причин высоких счетов за отопление общественники называют отсутствие общедомовых приборов учета, которые также должны устанавливать управляющие компании. Члены Общественной палаты уверены, что собственники жилья сами должны контролировать соблюдение вышеперечисленных факторов. — Это системный вопрос. Наша комиссия считает, что необходимо решать вместе с правительством РБ и БашРТС, инициировать программу, в рамках которой будут установлены счетчики по передаче данных онлайн в домах, в которых отсутствуют приборы учёта тепловой энергии, что исключит человеческий фактор передачи данных ресурсоснабжающим организациям, — заявила председатель комиссии ОПРБ по ЖКХ Алия Ахмадуллина. В БашРТС в свою очередь заявляют о собственных убытках. Ещё в 2018 году при переходе на новую систему оплаты потери компании оценивались в 160 миллионов рублей. Несмотря на это, правительство решило оказать социальную поддержку семьям. — Мы на это пошли, понимая, что людям сложно будет осиливать более крупные суммы. По сути отмененное действиями активистов постановление Правительства было золотой серединой, позволявшей избежать резкого роста платежей потребителей и сохранить надёжность теплоснабжения в условиях высокого износа инфраструктуры, — сообщила директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова. Активисты «Стоп БашРТС» и простые уфимцы обращались и к Владимиру Путину с просьбой о помощи и предложением национализировать компанию. — У нас как у потребителей услуг нет права выбора поставщика тепла, нет выбора РСО, и БашРТС, являясь единственным монополистом в столице РБ, всячески нарушает наши права. И, к сожалению, в регионе никто не в силах повлиять на бесконечный рост тарифа на отопление, даже Глава Республики. В этом можете нам помочь только Вы, Владимир Владимирович! — заявили жители. Реакции от президента страны пока не последовало, ну, а воз и ныне там. На оперативном совещании Радий Хабиров напомнил профильному вице-премьеру Борису Беляеву, что проблема со счетами от БашРТС возникает во второй раз. — Третьего раза не будет, — резюмировал глава Башкирии.

