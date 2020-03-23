Гурьев день: экс-вице-премьер Башкирии освобожден из-под домашнего ареста

Сегодня, 23 марта, стало известно, что экс-вице-премьер и глава минземимущества Башкирии Евгений Гурьев освобожден из-под домашнего ареста. Об это сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на адвоката Гурьева Ренату Гарееву.

Напомним, Евгений Гурьев был под домашним арестом, начиная с мая прошлого года, и вот теперь суд решил, что режим содержания может быть изменен. Ему запрещено покидать свое жилище в определенное время суток и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

До этого в СМИ прошла информация, что Гурьеву продлили срок домашнего ареста до 5 апреля, но, как оказалось, данная информация не соответствует действительности.