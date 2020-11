Экс-глава Минземимущества Башкирии Евгений Гурьев выступит в суде с последним словом

17 ноября бывшему чиновнику Евгению Гурьеву дадут последнее слово в суде, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Уфы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, расследование идёт с осени 2018 года. Гурьев находился под домашним арестом с мая 2019 по март 2020 года. По версии следствия, в 2015 году он реализовал два земельных участка в Уфе, однако права на реализацию у него не было. Через три года без торгов издал указ, по которому передал производственную базу «Башкирского государственного театра оперы и балета» в «Уфа-Инвест». Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. Всё имущество было арестовано.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter