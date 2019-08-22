Онлайн требы, чудеса и гуру в храме: выяснились детали скандала в церкви в Башкирии

Отстранение от службы настоятеля Свято-Вознесенского храма Табынского села Гафурийского района игумена Боголепа, о котором стало известно в начале текущей недели, вызвало немало откликов у читателей.

Чудеса да и только

Напомним, по первоначальной информации, произошло это без особого объяснения причин и связано с некоей жалобой на священника. Вскоре после этого инцидента православные верующие поселка Красноусольский, в котором находится храм, вышли на крестный ход. С иконами на молитву вышли в общей сложности около ста человек. В Сети тем временем появилась петиция, адресованная митрополиту Никону, с требованием восстановить батюшку в службе. На сегодняшний день ее подписали свыше 800 человек.

— В наш храм на его служения Богородице ехали со всей страны. Многие семьи долгое время готовились, откладывали средства на поездку в Табынский храм, именно на исцеляющую службу к батюшке, также, как и болящие, кто находился на лечении, проходя терапии, готовясь к поездке, — сообщается в петиции.

— Когда храм был разрушен, батюшка службу вел на морозе с непокрытой головой часами. Водил крестные ходы и именно при нем станица стала возрождаться. Дети шли со школы и заходили в храм к иконе приложиться. Про чудеса исцеления и помощь нуждающимся даже говорить не буду — это огромное количество благодарных людей. Кроме того, все знали и видели, что храм он часто ремонтировал на свои личные средства, — пишет в комментариях одна из местных жительниц.

Между тем, абсолютно очевидно, что такая активность верующих может выйти боком самому священнику, поскольку явно противоречит принятым в церкви канонам поведения. При этом попытки узнать какие-либо подробности через Уфимское епархиальное управление оказались безуспешны — там не были расположены «выносить сор из избы». Прояснить ситуацию помог наш эксперт — религиовед Вадим Розенфельд.

— Ситуация с бывшим настоятелем Свято-Вознесенского храма игуменом Боголепом — не нова. Вся история его пребывания в этой должности (порядка восьми лет) — это цепь скандалов и нервотрепок. Жалобы и анонимки на него поступали во все инстанции (в том числе в полицию), — рассказал Вадим Яковлевич.

В чем же суть претензий к отцу Боголепу?

— Есть причины, которые, действительно, заслуживают серьезной реакции, — считает наш эксперт. — Отец Боголеп — это типичный представитель такого крайне нездорового явления, сильно распространённого в Русской православной церкви, как младостарчество, когда сравнительно молодые священники приписывают себе благодатные духовные дары, сопоставимые с чудесами, творимыми канонизированными священнослужителями. Отец Боголеп семинарию закончил лет 20 назад. За весьма скромный опыт служения — около 12 лет в сане — откуда такие «благодатные дары» и учительство?

Не секрет, что в любом религиозном приходе уклад жизни нередко держится на чудотворениях (исцелениях, миротечениях, явлениях Богородицы и т. д.). В приходе отца Боголепа это явление проявилось особенно. К нему приезжали паломники со всей Башкирии и даже с других регионов России, включая известных людей, — например, там не раз побывала Анастасия Волочкова.

Кроме того, известно, что отец Боголеп ввел так называемый «богородичный культ».

— Дело в том, что Богородица весьма почитается в Христианстве, но ни в коем случае не как богиня, а как Матерь Господа, как Заступница и Молитвенница за род человеческий. Однако в приходе отца Боголепа бытовало такое мнение: «У нас батюшка Боголеп и матушка Богородица». Таким образом выпадала христология, что, в принципе, эксперты приравнивают к своего рода богохульству, — пояснил Вадим Розенфельд.

— Такие вещи раздражают епархию очень сильно. Вдобавок этот «гуру-настоятель» весьма вольно относился к церковному уставу. Деревенский храм — это, конечно, не образец канонических требований, но есть границы, которые нельзя переступать даже там, — скажем, обязательные службы в страстную неделю. Однако в этом году отец Боголеп служил только Пасхальную, — говорит Вадим Розенфельд. — Зато батюшкой были введены «онлайн требы» — еще одна печальная реалия современной РПЦ, когда люди заказывают по интернету просьбы отслужить ту или иную службу — за упокой, за здравие и другие. Это стабильный приработок для храма, но скверный пример, ведущий к ослаблению крепости веры: «Закажи молитву по телефону и не печалься, батюшка все проблемы решит».

По мнению Вадима Розенфельда, приход отца Боголепа — это вполне состоявшийся бизнес-проект. Онлайн требы, паломники, «исцеления» и прочие «чудеса» приносили довольно весомый доход, что также не могло не раздражать епархию.

— Все это была мина замедленного действия, которая и рванула, — отметил наш эксперт. — Что послужило конечным поводом для указа митрополита, трудно судить. Что будет дальше, также гадать сложно. Если отец Боголеп покается (что и предполагается), запрет снимут и место (скорее всего, другое) ему снова дадут.

Тенденция, однако…

Примечательно, что буквально на днях стало известно об еще одном похожем прецеденте, который произошел в другой православной епархии в Башкирии — Бирской и Белорецкой. Там от службы отстранили на три месяца настоятеля Спасо-Преображенского храма в селе Зилаир отца Дмитрия (Краснухина). Причиной в указе епископа Бирского и Белорецкого Спиридона указано, как и в случае с отстранением отца Боголепа, «систематическое самовольное оставление места служения». В этом случае паства отстраненного священника также начала роптать и собирать голоса в его поддержку.

Пресс-секретарь епархии отец Сергий Рыжаков сообщил корреспонденту Медиакорсети, что не считает нужным придавать этому инциденту чрезмерное значение и внимание.

— В каждой организации или учреждении приняты свои правила поведения. В церкви они есть тоже. Отец Дмитрий нарушил их, причем делал это неоднократно. Его и ранее предупреждали о недопустимости подобных поступков, но в итоге принято решение применить к отцу Дмитрию такую меру дисциплинарного воздействия, — пояснил отец Сергий. — И прихожане, привлекая внимание СМИ к этому происшествию, вовсе не помогают отцу Дмитрию, а, наоборот, только вредят. Ему сейчас нужно проявить все свое смирение и доказать, что он впредь готов исправно исполнять свою службу.

Религиовед Вадим Розенфельд дополнил свой комментарий еще несколькими интересными тезисами.

— Считаю важным указать на истинные причины обсуждаемых вами событий, — уточнил он. — Подобные ситуации возможны только в условиях полной безграмотности (в данном случае религиозной) населения и недостаточного административного внимания со стороны управляющих религиозных структур. Положение с религиозным просвещением сегодня просто чудовищное, население погружается в трясину бытового суеверия и оккультизма и обращается к различным мракобесам — лжецелителям, лжепророкам и прочим «чудотворцам».