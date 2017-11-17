Рустэм Хамитов: Российское двигателестроение - в руках выпускников УГАТУ

Глава республики поздравил с юбилеем Уфимский государственный авиационный университет.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил с 85-летним юбилеем преподавателей и студентов Уфимского государственного авиационного технического университета. Вчера, 16 ноября, в ГКЗ «Башкортостан» состоялся торжественный концерт, посвященный этому событию. В нем принял участие глава республики.

Рустэм Хамитов отметил, что УГАТУ – это один из ведущих вузов страны. За это время университет закончили 100 тысяч выпускников.

– Это настоящие крепкие специалисты, профессионалы своего дела, которые многие десятилетия поднимали обороноспособность нашей страны, создавали новые машины, механизмы, двигатели, внесли огромный вклад в развитие технической науки, - сказал глава республики.

– Сегодня российское двигателестроение – в руках выпускников УГАТУ. Это непреложный факт. А авиационный двигатель – это самая сложная тепловая машина, изобретенная человеком, – отметил Рустэм Хамитов. – Это говорит о том, что квалификация работников и преподавательского состава вуза очень высока.