Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заменил вице-премьера по селу
Рустэм Хамитов сегодня своим указом назначил Ильшата Фазрахманова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром сельского хозяйства Республики Башкортостан, сообщается на официальном сайте главы Башкирии.
Другим Указом Ирек Мухаметдинов освобождён от должности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в связи с переходом на другую работу. Ирек Мухаметдинов ушел с должности руководителя башкирского отделения Россельхозбанка на работу в правительство в марте 2016 года, где он теперь работает, не сообщается.
Ильшат Фазрахманов родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук. Работал на Раевском сахарном заводе, директором ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар», исполнительнымй директором ООО «Лион-Агро». В правительстве с 2003 года - на разных должностях в администрации президента Башкирии, аппарате правительства. В 2015–2016 годах – глава администрации Давлекановского района Башкирии. В 2016–2017 годах – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.