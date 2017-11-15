Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заменил вице-премьера по селу

Ирек Мухаметдинов заменен на Ильшата Фазрахманова.

Другим Указом Ирек Мухаметдинов освобождён от должности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в связи с переходом на другую работу. Ирек Мухаметдинов ушел с должности руководителя башкирского отделения Россельхозбанка на работу в правительство в марте 2016 года, где он теперь работает, не сообщается.