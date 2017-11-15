Рустэм Хамитов уволил начальника управления ветеринарии Башкирии

Глава Башкирии назначил нового руководителя управления ветеринарии республики: им стал бывший замминистра сельского хозяйства Азат Зиганшин. Предыдущий начальник Вакил Бурабаев уволен с формулировкой "в связи с переходом на другую работу"

О двух указах главы региона сообщает его пресс-служба.

Азат Зиганшин родился 3 сентября 1973 года в д. Имангул Учалинского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «ветеринария».

Карьеру начал в 1990 году в колхозе «Коммунар» Учалинского района. Работал ветеринарным врачом, в 2000-х годах перешел на управленческую работу. С 2005 по 2010 годы работал в администрации Учалинского района, дослужился до должности главы муниципалитета. В 2010 году был назначен министром сельского хозяйства Республики Башкортостан. В этом же году был понижен до первого зама руководителя ведомства, работал на этой должности до настоящего времени.