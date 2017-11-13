Рустэм Хамитов назначил министра лесного хозяйства Башкирии

Им стал и.о. министра Марат Шарафутдинов.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня свом указом назначил министром лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова.

Напомним, кресло министра лесного хозяйства освободилось 21 октября, когда глава министерства Динир Ахмедьянов заменил Рамила Дильмухаметова на посту заместителя главы администрации руководителя региона, отвечающего за кадровую политику. Марат Шарафутдинова, его заместителя, тогда же назначили исполнять обязанности министра лесного хозяйства.

Марату Шарафутинову - 42 года. Он родился в селе Ермекеево Ермекеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет. В своей карьере он прошел путь от работника кирпичного завода Ермекеевской межколхозной передвижной механизированной колонны (1997 г) до замминистра лесного хозяйства (2010 г.). С 1997 по 2005 год работал в Белебеевском лесхозе, где за это время вырос от мастера леса до главного лесничего.

Новому министру, наверняка, придется предпринять некие меры для исправления ситуации в лесной отрасли, которую глава региона Рустэм Хамитов на координационном совещании правоохранительных органов 7 ноября охарактеризовал как тревожную.