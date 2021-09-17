Торговая сеть «Пятёрочка» разместила короба для сбора продуктовой помощи в городах РФ

Пилотный проект «Пятёрочка» запустила при поддержке единственного в Российской Федерации «банка еды» Фонда продовольствия «Русь». Отмечается, что по мере наполнения продовольственных коробов продукты будут передавать нуждающимся жителям городов, где работает пилотный проект.
В рамках акции любой гражданин РФ сможет приобрести продукты питания с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты, печенье и др.) и оставить их в продовольственном коробе.
Содержимое корзин будет использоваться для формирования продуктовых наборов, которые после волонтеры будут доставлять нуждающимся семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим благополучателям, которые проживают в регионе.
Напомним, акция «Корзина доброты» начала работать в 2015 году. По результатам сборов во всех торговых сетях X5 Group и на сайте Корзинадоброты.рф собрали и доставили нуждающимся около двухсот шестидесяти семи тонн продовольственных товаров, которые получили свыше ста сорока двух семей.
Адреса магазинов, где разместили короба в Уфе:
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 11
г. Уфа, ул. Российская, 41
г. Уфа, б-р Ибрагимова, 21
г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1
г. Уфа, пр-т Октября, 112
г. Уфа, б-р Дуванский, 23/2
г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 5
г. Уфа, пр-т Октября, 158
г. Уфа, ул. Революционная, 31
г. Уфа, б-р Давлеткильдеева, 1
г. Уфа, ул. Менделеева, 138