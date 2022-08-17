«Не действуют ваучеры и проблемы с оплатой»: уфимка рассказала о работе магазина H&M

Проблемы при оплате на кассе и отмена скидочной системы — с чем столкнулась уфимка на последней распродаже в магазине шведской марки

Жительница Уфы рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время шоппинга в бутике H& M в одном из уфимских ТЦ. Так, по словам уфимки, во время посещения одного из бутиков шведской марки в Уфе возникли проблемы с наличными на одной из касс. Примечательно, что ранее сообщалось, что в одном из уфимских бутиков марки у покупателей возникли трудности при оплате банковскими картами. Также, по её словам, в магазине не действуют ваучеры на приобретение товаров и не работает бонусная система. Отметим, что в магазинах марки на данный момент транслируется аудиосообщение, гласящее, что программа лояльности больше не действует «по техническим причинам». Сообщается также, что в магазинах больше не принимают старые вещи для дальнейшей переработки. Напомним, ранее в магазинах сети H& M покупатели могли сдать свои старые текстильные изделия, а взамен получить скидку на следующую покупку. Со слов девушки, на кассе ей сообщили, что шансы на возобновление программы крайне малы ввиду того, что магазины закроются уже в ближайшем времени. Магазин просит искать другие точки сдачи старых вещей для тех, кто бережет природу. Напомним, магазины сети H& M Group на территории России были закрыты в течение нескольких месяцев — с марта 2022 года. Летом в компании объявили о своем намерении покинуть российский рынок, распродав оставшиеся товары. Изначально сообщалось, что магазины марки откроются 1 августа, однако в Уфе открытие состоялось несколькими днями позднее — 10 августа. Повторное открытие магазинов H& M вызвало волну ажиотажного спроса среди уфимцев, которые выстроились в многолюдные очереди перед бутиками марки в торговых центрах. Отметим, что многие покупатели покидали магазин, неся в руках по несколько доверху забитых одеждой пакетов.

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