В Уфе вновь открылся магазин H&M

В Уфе вновь открылся магазин H&M
В Уфе вновь открылся магазин H&M
Вчера, 10:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Магазин приостановил свою деятельность еще в первых числах марта.

В Уфе в торговом центре «Мега» спустя пять месяцев открылся бутик H& M. Об этом корреспонденту Mkset сообщили на стойке информации. Сколько продлится распродажа вещей пока неизвестно.

Напомним, что в первых числах марта компания сообщила о приостановке своей деятельности на территории России, а уже в начале лета стало известно о намерении H& M покинуть российский рынок, однако на последок по примеру IKEA организовать распродажу остатков.

Ранее мы сообщали по какой цене будут продаваться товары в бутиках H& M в Уфе.

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