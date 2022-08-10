В Уфе вновь открылся магазин H&M

В Уфе в торговом центре «Мега» спустя пять месяцев открылся бутик H& M. Об этом корреспонденту Mkset сообщили на стойке информации. Сколько продлится распродажа вещей пока неизвестно.
Напомним, что в первых числах марта компания сообщила о приостановке своей деятельности на территории России, а уже в начале лета стало известно о намерении H& M покинуть российский рынок, однако на последок по примеру IKEA организовать распродажу остатков.
Ранее мы сообщали по какой цене будут продаваться товары в бутиках H& M в Уфе.