H&M уходит с российского рынка и проведёт распродажи в Уфе и по всей стране

Шведская компания H&M в обращении, опубликованном 18 июля, на сайте компании объявила о своём намерении покинуть российский рынок. Продажа товаров онлайн и в магазинах была приостановлена несколькими месяцами ранее — в марте этого года.
Решение об уходе в компании связывают с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим» — гласит из обращения. При этом отмечается, что перед закрытием компания проведёт распродажи с целью продать оставшуюся продукцию. Дата проведения распродаж на данный момент остаётся неизвестной.
Напомним, ранее стала известно, что российский рынок покидает шведская мебельная компания IKEA — магазины компании также были закрыты с марта этого года. Наряду с заявлением об уходе IKEA также сообщила о проведении распродаж — сначала для сотрудников, а далее для всех желающих.
Отметим, что новость об уходе IKEA спровоцировала бурную реакцию среди российских покупателей. Так, перед началом распродажи для сотрудников в сети появились объявления, где пользователи за вознаграждение предлагают работникам мебельного магазина выкупить для них определённые товарные позиции. После же начала проведения полноформатной распродажи на сайте компании пользователи столкнулись с многочисленными проблемами при попытке оформить заказ. Корреспонденту Mkset несмотря на все трудности удалось оформить заказ — о лайфхаках и наблюдениях можно прочитать здесь.