H&M уходит с российского рынка и проведёт распродажи в Уфе и по всей стране

H&M уходит с российского рынка и проведёт распродажи в Уфе и по всей стране
H&M уходит с российского рынка и проведёт распродажи в Уфе и по всей стране
Вчера, 13:24ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О причинах ухода сообщается в опубликованном сегодня заявлении на сайте компании

Шведская компания H&M в обращении, опубликованном 18 июля, на сайте компании объявила о своём намерении покинуть российский рынок. Продажа товаров онлайн и в магазинах была приостановлена несколькими месяцами ранее — в марте этого года.

Решение об уходе в компании связывают с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим» — гласит из обращения. При этом отмечается, что перед закрытием компания проведёт распродажи с целью продать оставшуюся продукцию. Дата проведения распродаж на данный момент остаётся неизвестной.

Напомним, ранее стала известно, что российский рынок покидает шведская мебельная компания IKEA — магазины компании также были закрыты с марта этого года. Наряду с заявлением об уходе IKEA также сообщила о проведении распродаж — сначала для сотрудников, а далее для всех желающих.

Отметим, что новость об уходе IKEA спровоцировала бурную реакцию среди российских покупателей. Так, перед началом распродажи для сотрудников в сети появились объявления, где пользователи за вознаграждение предлагают работникам мебельного магазина выкупить для них определённые товарные позиции. После же начала проведения полноформатной распродажи на сайте компании пользователи столкнулись с многочисленными проблемами при попытке оформить заказ. Корреспонденту Mkset несмотря на все трудности удалось оформить заказ — о лайфхаках и наблюдениях можно прочитать здесь.

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