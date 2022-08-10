Очереди и восемь пакетов в одних руках: что творится в H&M в Уфе в первый день продаж

Очереди и восемь пакетов в одних руках: что творится в H&M в Уфе в первый день продаж
Очереди и восемь пакетов в одних руках: что творится в H&M в Уфе в первый день продаж
Вчера, 17:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Первый день работы известного шведского магазина одежды вызвал у уфимцев ажиотаж и желание закупиться на несколько сезонов вперед. Не испугали горожан и огромные очереди как при входе в бутик, так и у касс. Подробнее в репортаже Mkset.

Сегодня, 10 августа, спустя пять месяцев вновь открылся бутик известного бреда H& M, однако не ненадолго. Так, распродажа ожидаемо вызвала ажиотаж у жителей России еще до ее начала, в частности, 1 августа в Москве у закрытых дверей собралось отнюдь не маленькое количество желающих в последний раз приобрести одежду шведского бренда.

Сегодня в Уфе в ТРЦ «Планета», несмотря на рабочий день, у дверей магазина собралась внушительная очередь. Как отметил корреспондент Mkset, если в обеденное время в бутике по большей части были уже работающие уфимцы, то после встречались больше школьники и студенты.

Очередь на вход в бутик H&M.
Фото: Mkset.ru

К слову, зайти в сам магазин корреспонденту удалось только после 20 минут ожидания в очереди.

В самом торговом зале, в частности, у касс, посетителей значительно больше, чем до закрытия магазина. Отметим, что возле касс люди стоят с тремя-четырьмя вещами, некоторые приобретают только носки или нижнее белье, однако «по мелочи» проходятся не все.

Очередь к кассам в детском отделе.
Фото: Mkset.ru

Так, на нижем уровне H& M семейная пара покидала бутик с восемью большими пакетами, между тем, в торговом зале с пятью доверху забитыми сумками «Shopping bag», куда посетители для удобства складывают одежду до выхода кассы, стояла женщина. Удивленного продавца-консультанта она заверила, что все эти вещи она и ее подруга обязательно возьмут.

Уфимцы, судя по всему, закупаются не на один сезон.

Что касается ассортимента, то представлен он как старой, так и новой коллекцией: от купальников до теплых курток. Однако отдельно не отмечается, какая одежда из какой коллекции. Так, рядом с теплыми шарфами, шапками и повязками на голову затесались летние панамки, а совсем рядом установили прилавок с купальниками.

Теплые и летние вещи в торговом зале размещены вместе.

Отметим также и то, что в зал вынесли намного больше товаров, чем раньше. Если судить по первому дню, то одежда пока представлена во всех размерах. К слову, значительной разницы в ценах до закрытия магазина и после корреспондент не отметил, но на некоторых этикетках заметно, что ценники были переклеены.

В Торговом зале представлено больше моделей одежды и аксессуаров, чем до закрытия бутика в марте.

Примечательно, что в самом торговом зале достаточно свободно, как и в примерочных, где очередь состояла из двух человек. Судя по всему, все сосредоточение было у касс бутика на первом и втором этаже.

Очереди к кассам на первом и втором этаже H&M.

Так, складывается полное впечатление, что уфимцы закупаются на сезоны вперед. В частности, мама со взрослой дочкой примеряли куртки на осень, а в детском отделе родители с детьми в колясках и с грудничками на руках приобретали кто купальники, кто теплые кофты и штанишки. Тем временем подростки, пользуясь случаем, выбирали белые рубашки к школе.

Посетители в мужском отделе.
Фото: Mkset.ru

На самой кассе посетили переговаривались и вспоминали, не забыли ли они что-то еще из планируемых вещей, ведь во второй раз в очередях стоять хочется далеко не каждому.

Очередь на вход в магазин.
Фото: Mkset.ru

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы