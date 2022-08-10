Очереди и восемь пакетов в одних руках: что творится в H&M в Уфе в первый день продаж

Отметим также и то, что в зал вынесли намного больше товаров, чем раньше. Если судить по первому дню, то одежда пока представлена во всех размерах. К слову, значительной разницы в ценах до закрытия магазина и после корреспондент не отметил, но на некоторых этикетках заметно, что ценники были переклеены.