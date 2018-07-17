Уфимца приговорили к 7 годам «строгача» за 40 пакетиков «скорости»
Сегодня, 11:36ОбществоРустэм Башкирцев
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Общим весом более 18 грамм.
Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере.
В суде установили, что в сентябре 2017 года мужчину задержали по подозрению в распространении наркотиков системой «закладок».
У мужчины с собой было 40 пакетиков «скорости» общим весом более 18 грамм.
Также полицейские изъяли электронные весы, которые задержанный использовал для расфасовки наркотиков. Подсудимый признал вину в совершении преступления.
Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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