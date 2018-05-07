В Уфе задержан наркоман, прятавший амфетамин в футляре от очков
Его остановили сотрудники ГИБДД по подозрению в вождении в нетрезвом виде.
В Уфе полицейские задержали 27-летнего жителя Кемеровской области, который подозревается в незаконном приобретении, перевозке и хранении без цели сбыта психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, мужчина, находясь в городе Ленинск-Кузнецкий, приобрел для личного употребления психотропное вещество «Амфетамин» и, видимо, для удобства применения хранил его в футляре от очков.
Кара настигла наркомана, когда он был проездом в Уфе. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД по подозрению в вождении в нетрезвом виде и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения отстранили от управления. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.
В ходе проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у мужчины пакетик с психотропным веществом в футляре от очков. Вину в содеянном мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, за отказ от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения на мужчину наложен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 18 месяцев.