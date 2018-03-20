В Башкирии перед судом предстанет наркоман, устроивший смертельное ДТП

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Водитель столкнулся с автомобилем и насмерть сбил девушку на пешеходном переходе.
В Ишимбайском районе 25-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Утром в сентябре 2017 года мужчина на своей «Kia Rio» под действием наркотиков на перекрестке улиц Стахановская и Бульварная в Ишимбае проехал на красный, столкнулся с другим автомобилем и сбил 21-летнюю девушку, которая скончалась на месте.
Обвиняемый вину не признал. Дело направлено в суд.
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