В Башкирии перед судом предстанет наркоман, устроивший смертельное ДТП

В Ишимбайском районе 25-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Утром в сентябре 2017 года мужчина на своей «Kia Rio» под действием наркотиков на перекрестке улиц Стахановская и Бульварная в Ишимбае проехал на красный, столкнулся с другим автомобилем и сбил 21-летнюю девушку, которая скончалась на месте.