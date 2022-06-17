Новый герб Уфы, стенд на ПМЭФ за 400 миллионов и кыстыбый для Путина

В начале неделе Уфимцы возмутились новым ребрендингом герба города, который власти продемонстрировали еще на День города. Жители изменения не оценили: кто-то не понял «то ли куница, то ли белка, то ли конь» теперь изображены на гербе, а кто-то и вовсе сравнил куницу с оригами и потребовал вернуть как было.