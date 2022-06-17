Новый герб Уфы, стенд на ПМЭФ за 400 миллионов и кыстыбый для Путина

В начале неделе Уфимцы возмутились новым ребрендингом герба города, который власти продемонстрировали еще на День города. Жители изменения не оценили: кто-то не понял «то ли куница, то ли белка, то ли конь» теперь изображены на гербе, а кто-то и вовсе сравнил куницу с оригами и потребовал вернуть как было.
Позже в мэрии объяснили, что никакого ребрендинга не ожидается и это был только перфоманс к скором 450-летию Уфы.
Кроме того, День города прокомментировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сам праздник прошел «позитивно», однако мэр обратил внимание на то, что в городе были перекрыты дороги, а на автобусы «получилась большая нагрузка». Отметим, Радий Хабиров также поручил подчиненным увеличить количество автобусов до парка «Кашкадан». Спустя несколько дней мэрия сообщила о запуске дополнительных автобусных рейсов.
Также в начале рабочей недели Радий Хабиров заявил о намерении «дожать» коррупцию в Иглинском районе. Глава региона попросил подчиненных пристально следить за ситуацией в районе, «вскрывать нарушения» и восстанавливать интересы муниципалитета. В нарушениях Радий Хабиров подозревает бывшее руководство муниципалитетом.
А мэр Уфы раскритиковал работу подчиненных по нанесению дорожной разметки. По словам Ратмира Мавлиева, на данный момент работа завершена только на четверть, в то время как выполнить задачу необходимо к 1 июля.
Из Уфы в Казань будет летать еще одна авиакомпания. Начиная с 19 июня авиарейсы по маршруту Уфа-Казань-Уфы начнёт выполнять компания «ЮВТ Аэро». Также прямой рейс из столицы Башкирии откроют и на казахское побережье Каспийского моря. Они будут открыты 27 июня. А с 20 июня из Уфы еженедельно будут осуществляться рейсы в столицу Азербайджана Баку.
В середине недели в Петербурге стартовал международный экономический форум, на который Башкирия потратила около 400 миллионов рублей. Как передает корреспондент MKset с места событий, башкирский стенд на ПМЭФ — самый крупный и соперничает с Москвой.
Также Mkset рассказывал чем Башкирия будет угощать Путина на ПМЭФ в Петербурге. Стоимость бизнес-ланча составляет пять тысяч рублей. В меню также указана особая секция — Кыстыбый для президента.
Тем временем, власти Башкирии вовсю сообщат о подписанных соглашениях. В частности, министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов и генеральный директор ООО «Триа Девелопмент» Константин Гусельников подписали соглашение о строительстве пяти отелей, чья общая стоимость составит порядка одного миллиарда рублей.
Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью». Сотрудничество республики и «Роснефти» будет направлено на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе.