В Уфе до парка «Кашкадан» запустили дополнительные автобусные рейсы

В Уфе увеличили количество автобусных маршрутов до парка «Кашкадан». Так, количество автобусов маршрута № 207 увеличилось до 90, а режим работы продлен до 23:30. Рейсы автобуса № 222 также были увеличены до 61, режим работы продлен до 23:00.
Далее, маршрут № 244 будет осуществлять перевозки до 23:55, также увеличилось количество рейсов — с 382 до 412. Работу продлит и автобусный маршрут № 266 — до 00:15.
Ранее мы сообщали, что «Башавтотранс» увеличил число рейсов по маршрутам № 39 и № 75, режим работы которых продлен до 00:22 и до 01:25 соответственно.