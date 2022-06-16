В Башкирии потратили 400 млн рублей за четыре дня форума ПМЭФ-2022 в Петербурге

Как следует из сайта Госзакупок, в Башкирии потратили около 400 миллионов на международный экономический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Деньги пошли на выставочную экспозицию, трансфер, питание, интернет и услуги рекламы. Из них 260 млн рублей ушли на выставочные экспозиции. Ранее сообщалось, что у Башкирии будет эксклюзивный стенд-трансформер стоимостью 37,3 млн рублей, который будет заметен из любой точки выставочного зала. Как передает корреспондент MKset с места событий, башкирский стенд на ПМЭФ - самый крупный. Переговорная расположена в кабине «самолета», и, как объяснила девушка на входе у павильона, эти самолеты производятся в Башкирии. Модель самолета сотрудница выставки назвать затруднилась. Наш корреспондент подчеркивает, что стенд намного больше, чем у Татарстана и соперничает с размером стендов Москвы и Санкт-Петербурга. 71,9 млн рублей ушли на интернет (в госзакупке указано «содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет») в рамках участия в выставке «SPIEF Investment & Business Expo». Как следует из информации на сайте ПМЭФ, «SPIEF Investment & Business Expo» — это площадка для проведения презентаций перспективных российских и зарубежных проектов. Транспортные услуги всей делегации составляют 2,8 млн рублей. Чиновники воспользуются автомобилями Mercedes Benz Viano, Toyota Camry и Mercedes Benz Sprinter. Из контракта следует, что в составе делегации, которая воспользуется трансфером, значатся 36 человек. Еще пять миллионов будет потрачено на питание, в лоте «оказание услуг по организации питания участников делегации РБ» подробная информация не указана. 30 миллионов были потрачены на рекламу, как следует из информации о госзакупке, средства были направлены на «информационно-рекламные услуги с упоминанием о Заказчике как об Экспоненте Петербургского Международного Экономического Форума».

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