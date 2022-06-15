Мэр Уфы рассказал о допущенных на День города ошибках

Мэр Уфы поручил разработать календарь городских массовых мероприятий

Сам праздник прошел «позитивно», однако мэр обратил внимание на то, что в городе были перекрыты дороги, а на автобусы «получилась большая нагрузка».

Сегодня, 15 июня, на оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев поручил создать календарь городских массовых мероприятий. Причиной тому послужили допущенные при организации Дня город ошибки. Мэр города отметил, что впредь перекрытие дорог и все, что с этим связано «в дни празднования надо откладывать». Кроме того, 12 июня на автобусные маршруты была большая нагрузка, что привело, в частности, по словам Мавлиева, «на остановках места не было». Так, было поручено увеличить количество автобусов и создать «Культурный календарь» событий, чтобы как жители, так и городские службы готовились к празднованию заблаговременно. Напомним, что День города в этом году проходил в только открытом после реконструкции парке «Кашкадан». Омрачило празднование — пробки и столпотворение на остановках общественного транспорта.

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