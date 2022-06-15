«Так нельзя работать»: мэр Уфы раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки

«Так нельзя работать»: мэр Уфы раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки
«Так нельзя работать»: мэр Уфы раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки
Вчера, 13:04ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
На данный момент работа по нанесению завершена только на четверть, в то время как задачу было необходимо выполнить до 1 июля, сообщил Ратмир Мавлиев на оперативном совещании.

Сегодня, 15 июня, на оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки. В частности, недоволен мэр остался начальником Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустемом Хамитовым, который и докладывал о проделанной работе.

По словам Ратмира Мавлиева, на данный момент работа завершена только на четверть, в то время как выполнить задачу необходимо к 1 июля.

— Я специально выехал и посмотрел, где работаем. Работаем на одном участке. Если мы так делать будем, мы в следующем году с разметкой закончим. Свою часть работы я организовал, деньги привлек. Муниципальный контракт заключен. Коллеги, так нельзя работать. Вы так до следующего года разметку будете делать, Ратмир Мавлиев.

Так, мэр города сообщил Хамитову, что сегодня должно быть задействовано «как минимум 10 экипажей, чтобы нарастить ваши упущения».

Ранее мы сообщали, что нанесением разметки в городе займется компания ООО «Вектор», которую «разнес» Радий Хабиров. Причиной тому послужило то, что компания уже наносило разметку на дрогах республики и проделанная работа была подвергнута жесткой критике. В частности, Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний продемонстрировал фотографии, на которых видно, что линии на автодороге Алаторка — Охлебинино в Иглинском районе были нанесены криво и на неподготовленное основание.

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