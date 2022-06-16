В Башкирии построят гостиничную сеть за 1 миллиард рублей

В Башкирии построят гостиничную сеть за 1 миллиард рублей
В Башкирии построят гостиничную сеть за 1 миллиард рублей
Вчера, 21:22ОбществоАзамат НуховФото: Пресс-служба Правительства РБ
Соглашение о строительстве на территории республики пяти отелей было заключено в ходе экономического форума ПМЭФ-2022, сообщает пресс-служба правительства региона

На территории республики появятся пять отелей, чья общая стоимость составит порядка одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение о строительстве гостиничной сети было подписано министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым и генеральным директором ООО «Триа Девелопмент» Константином Гусельниковым сегодня в рамках ПМЭФ-2022.

Как отмечает Рустам Муратов, отели сети будут преимущественно расположены близ дорог федерального значения, подчеркнув при этом социальный эффект от проекта, который, по мнению чиновника, выразится в появлении в республике сотни рабочих мест.

Отметим, что на выставочные экспозиции для ПМЭФ республика потратила порядка 260 миллионов рублей, при этом в 37,3 млн обошелся стенд-трансформер, который будет виден из любой точки выставочного зала. Всего же на организацию стенда и прочие расходы было потрачено около 400 миллионов рублей.

Также ранее Mkset рассказывал, как выглядит стенд Башкортостана на ПМЭФ-2022. Также ранее стало известно, что вошло в меню ресторана национальной кухни, организованного в рамках экономического форума. Так, стоимость обеда из трех блюд, обозначенного в меню как «инвестиционный сет № 1», обойдется участникам форума в пять тысяч рублей.

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