Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с Роснефтью

Как уточняет пресс-службы главы РБ, прошлое соглашение было подписано в 2017 году и за это время было выполнено более 220 соцпроектов в 49 регионах и городах Башкирии. Новое соглашение, по словам Хабирова, позволит республике в реализовать совместные промышленные, финансовые и социальные программы.