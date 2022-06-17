Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с Роснефтью

Стало известно, что Башкортостан продолжит сотрудничество «Роснефтью». Соответствующее соглашение Радий Хабиров подписал соглашение с главным исполнительным директором компании Игорем Сечиным.
Как уточняет пресс-службы главы РБ, прошлое соглашение было подписано в 2017 году и за это время было выполнено более 220 соцпроектов в 49 регионах и городах Башкирии. Новое соглашение, по словам Хабирова, позволит республике в реализовать совместные промышленные, финансовые и социальные программы.
Ранее мы сообщали, что Башкирия подписала соглашение о строительстве пяти отелей, общая стоимость которых составляет порядка одного миллиарда рублей. Документ был подписан министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым и генеральным директором ООО «Триа Девелопмент» в рамках ПМЭФ — 2022.