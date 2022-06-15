«Специально для президента»: чем Башкирия будет угощать Путина на ПМЭФ в Петербурге

Франция? Италия? Башкирия!

Республика приехала на мероприятие с собственным рестораном национальной кухни, в этом убедился наш коллега. В меню включены всего несколько блюд — но зато какие! Гостям форума предлагают попробовать уху из судака и подкопченной стерляди за 1700 рублей, борщ с ростбифом, запеченной свеклой и домашней сметаной (1390 рублей) и наваристый бульон с курицей и домашней лапшой (990 рублей). Вторые блюда представлены филе молодой конины с томленой капустой и пюре из сельдерея (2850 рублей), запеченным башкирским гусем с малиновым пирогом и фермерским сыром (2590 рублей) и бишбармаком из казылыка, баранины и говядины (обратите внимание, сервируется со слайсами из теста ручной работы, красным луком и муссом из корота, — 2700 рублей). Впрочем, можно заказать изысканные блюда по цене бизнес-ланча — инвестиционный сет (салат или закуска, суп, горячее и брусничный морс) обойдется в 5 тысяч рублей. На выбор — два варианта комплексных обедов: инвестиционный сет № 1 и инвестиционный сет № 2.