«Специально для президента»: чем Башкирия будет угощать Путина на ПМЭФ в Петербурге

Республика приехала на мероприятие с собственным рестораном национальной кухни, в этом убедился наш коллега. В меню включены всего несколько блюд — но зато какие! Гостям форума предлагают попробовать уху из судака и подкопченной стерляди за 1700 рублей, борщ с ростбифом, запеченной свеклой и домашней сметаной (1390 рублей) и наваристый бульон с курицей и домашней лапшой (990 рублей). Вторые блюда представлены филе молодой конины с томленой капустой и пюре из сельдерея (2850 рублей), запеченным башкирским гусем с малиновым пирогом и фермерским сыром (2590 рублей) и бишбармаком из казылыка, баранины и говядины (обратите внимание, сервируется со слайсами из теста ручной работы, красным луком и муссом из корота, — 2700 рублей). Впрочем, можно заказать изысканные блюда по цене бизнес-ланча — инвестиционный сет (салат или закуска, суп, горячее и брусничный морс) обойдется в 5 тысяч рублей. На выбор — два варианта комплексных обедов: инвестиционный сет № 1 и инвестиционный сет № 2.
Отдельно представлены завтраки: в ассортименте рисовая каша с томленой грушей, пшенная — с карамелизованной морковью (350 рублей), сладкая губадия с красным творогом (440 рублей), вак бэлеш из говядины с картофелем (290 рублей) и почему-то брускетта с томленой утрой, тыквой и домашней страчателлой (750 рублей). Вообще, названия в меню, несмотря на использование традиционных конины, корота и красного творога, отчетливо отсылают посетителей к европейской кухне, итальянской и французской.
Ресторан также предлагает попробовать чак-чак (второе по дешевизне блюдо после вак бэлеша, стоит всего 330 рублей) и фаст-фуд — кыстыбый с пшеном, картофелем (по 490 рублей) и отдельно — кыстыбый для президента. Официанты признались, что они ждут у себя самого руководителя страны Владимира Путина, чтобы подать ему лепешку с начинкой. В разделе «президентских» указаны три вида кыстыбый: «Картатайкина любовь», «Няняйкина классика» и «Матур батыр». Их стоимость, несмотря на разную начинку, одинаковая — 690 рублей. Могут ли обычные посетители заказать то, что предназначено Путину, в ресторане не уточнили.
Уфимский фастфуд — «кыстыбыйная» «Айбат халляр» — будет работать на базе ресторана потому, что ранее Владимир Путин не то чтобы пообещал, но не отказался попробовать продукцию ее производства. Произошло это в апреле на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Тогда владелец заведения Марат Насхутдинов рассказал президенту о своем кафе. Владимир Путин, к слову, тогда не понял его название. «А мне послышалось: „Айпад халява“. Хороший проект, все с удовольствием присоединимся», — сказал он.