«Соперничает с Москвой»: как представлена Башкирия на ПМЭФ-2022 в Петербурге

«Соперничает с Москвой»: как представлена Башкирия на ПМЭФ-2022 в Петербурге
«Соперничает с Москвой»: как представлена Башкирия на ПМЭФ-2022 в Петербурге
Вчера, 14:41ОбществоАзамат НуховФото: Mkset.ru
Власти республики показали, как выглядит стенд Башкирии на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Своими впечатлениями о переговорной-вертолете и многом другом поделился корреспондент Mkset Никита Ишмуратов

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ (Петербургский экономический форум), участие в котором в этом году принимает делегация из Башкирии.

Как сообщил ранее вице-премьер республики Андрей Назаров, в рамках форума власти Башкирии намерены заключить 31 соглашение на сумму более 65 миллиардов рублей. Также чиновник отдельно отметил дизайн стенда республики, на котором расположились переговорная, инсталляция юрты и многое другое.

В числе посетителей экономического форума оказался и корреспондент Mkset Никита Ишмуратов. Своими впечатлениями от стенда республики на ПМЭФ он поделился с изданием.

— Башкирский стенд — один из самых крупных. Переговорная оборудована в кабине вертолёта, которые производятся в Башкирии, — отметил корреспондент.

Отдельно Ишмуратов выделил масштабность стенда Башкирии на форуме. По его словам, стенд по размеру превышает собой размер стенда республики Татарстан, соперничая по масштабности с Москвой и Санкт-Петербургом.

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