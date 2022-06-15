Из Уфы в Казань будет летать еще одна авиакомпания

Из Уфы в Казань будет летать еще одна авиакомпания
Из Уфы в Казань будет летать еще одна авиакомпания
Вчера, 15:46ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Еженедельный рейс из Уфы в Казань будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщает пресс-служба уфимского аэропорта

Начиная с 19 июня авиарейсы по маршруту Уфа-Казань-Уфы начнёт выполнять компания «ЮВТ Аэро». Об этом сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Рейсы на самолете Bombardier CRJ2, вместимостью 50 кресел, будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Таким образом, частота полётов из Уфы в Казань увеличится до восьми в неделю. Отметим, ежедневные полёты в столицу республики Татарстан осуществляет компания «Utair».

По данным официального сайта «ЮВТ Аэро», перелет в одну сторону из Уфы в Казань уже 19 июня обойдется как минимум в 3224 рубля. Сюда входит 5 кг ручной клади и 10 кг багажа. Время полета составит один час. Отметим, что уехать из Уфы в Казань на автобусе можно в среднем за 1500 рублей в одну сторону. Автобусный путь до Казани занимает от шести до восьми часов.

Примечательно, что жители республики ранее также могли добраться до Казани на поезде. Однако несколькими годами ранее из-за нерентабельности поезд перестал ходить по данному маршруту.

Несколькими месяцами ранее руководитель республики Радий Хабиров выступил с заявлением, что в следующем году в Башкирии запустят скоростной рейс «Уфа-Казань». По словам главы региона, время в пути составит не более 15 часов, а в будущем и более того, будет сокращено до 12.

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