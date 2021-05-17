Жителей южных районов Башкирии предупредили об «опасном» солнце

Индекс ультрафиолетового излучения достигнет отметки 6-7, что вызывает высокий риск вреда для кожи и глаз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения ожидается в ближайшие дни, до вторника, на самом юге Центрального федерального округа: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В полуденные часы стоит избегать солнечных лучей, прикрывать одеждой руки и носить головные уборы. «Опасное» солнце также будет на юге Башкирии, юге Хабаровского края, в Приморском крае, а также на юге Пензенской, Саратовской и Самарской областей. Напомним, в ближайшие дни в Башкирии сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на семь градусов.

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