Жителей южных районов Башкирии предупредили об «опасном» солнце

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения ожидается в ближайшие дни, до вторника, на самом юге Центрального федерального округа: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В полуденные часы стоит избегать солнечных лучей, прикрывать одеждой руки и носить головные уборы.
«Опасное» солнце также будет на юге Башкирии, юге Хабаровского края, в Приморском крае, а также на юге Пензенской, Саратовской и Самарской областей.
Напомним, в ближайшие дни в Башкирии сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на семь градусов.