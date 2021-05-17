Выше нормы на 7 градусов: погода пока не дает поблажек жителям Башкирии

Выше нормы на 7 градусов: погода пока не дает поблажек жителям Башкирии
Выше нормы на 7 градусов: погода пока не дает поблажек жителям Башкирии
Сегодня, 06:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 17 мая, по Башкирии и в Уфе сохранится аномально жаркая погода.

Как отмечают синоптики, среднесуточная температура воздуха превышает норму на 7 градусов.

При отсутствии осадков и спокойном ветре жара будет чувствоваться особенно. Температура воздуха уже утром достигнет 29 градусов, днем она поднимется до +33…+35 градусов. К вечеру воздух немного остынет.

Пока прогнозы на дожди, которые ранее давали синоптики, не оправдались. Понижение температуры возможно не раньше середины будущей недели.

Спасатели вновь разослали на мобильник предупреждение о сохранении третьего класса пожароопасности и требуют воздержаться от разведения огня на природе.

Чтобы избежать теплового удара, людям рекомендуют чаще принимать прохладный душ и пить как больше жидкости, но не увлекаться слишком холодными напитками, иначе можно заработать на контрасте ангину. Купаться в водоемах спасатели пока не рекомендуют, потому что вода не успела прогреться для этого.

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