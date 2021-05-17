Выше нормы на 7 градусов: погода пока не дает поблажек жителям Башкирии

Чтобы избежать теплового удара, людям рекомендуют чаще принимать прохладный душ и пить как больше жидкости, но не увлекаться слишком холодными напитками, иначе можно заработать на контрасте ангину. Купаться в водоемах спасатели пока не рекомендуют, потому что вода не успела прогреться для этого.