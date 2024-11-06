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Тепло

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Ноябрь
В Башкирию спешит атлантическое тепло
6 ноября, 08:58
Эти простые шаги по утеплению сделают ваш дом теплым, как в сказке
5 ноября, 10:41
Октябрь
Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество
30 октября, 10:58
Обогреватель больше не нужен: способ согреть квартиру с помощью обычной ванны
29 октября, 13:01
Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода
28 октября, 11:21
Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат
28 октября, 10:10
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
21 октября, 18:49
Как пережить холод без отопления: японский метод и советы экспертов
21 октября, 06:47
Готовим дом к зиме: утепляем окна, двери и другие лайфхаки для тепла
17 октября, 11:27
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
Башкирию ждет лютая зима
16 октября, 11:28
Тысячи уфимцев остались без тепла
13 октября, 12:52
Названа дата включения отопления в Уфе
1 октября, 07:40
Отопление включат в Башкирии сегодня
1 октября, 05:31
Сентябрь
Отопление в Башкирии дали лишь местами
26 сентября, 13:06
Отопительный сезон стартовал в Башкирии
23 сентября, 06:57
Четверть Башкирии не готова к холодам
3 сентября, 04:14
Август
Погода в Уфе резко изменится в выходные
29 августа, 08:54
Бабье лето в Башкирии или ранняя пасмурная осень — смотрим прогноз погоды
23 августа, 16:42

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